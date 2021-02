Garnett, "Jordan beni her gördüğünde aynı şeyi yapıyor!"

NBA efsanesi Kevin Garnett, geçmişte Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a karşı yaptığı bir trash-talk sonrasında, eski süperstarın karşılık olarak sergilediği acımasız performansı betimleyen bir anısını anlattı.



Garnett, yeni kitabını tanıtma amacıyla ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'a konuk oldu ve yaptığı röportajda Minnesota Timberwolves ile oynadığı çaylak sezonunda, Jordan'a karşı dersini nasıl aldığını açıkladı:



"Ligde, uyuyan yılanın kuyruğuna basmamamız gerektiği söylenir ve ben de bunu birinci elden tecrübe etmiş biriyim. Michael Jordan'ı da örnek olarak kullanacağım.



Gencim, 19 yaşındayım, ligdeyim, henüz yeniyim ve Şikago'daki liseden mezun olmuşum. Bulls'a karşı oynadığımız bir maçta, o döneme kadarki hayatımın en harika performansını gösteriyorum. Ve (Timberwolves'daki takım arkadaşı) J.R. Rider da harika oynuyordu. Ve maç sırasında tam 19 yaşıma yakışır bir şekilde 'Evet, devam et (Rider). Onu mahvediyorsun (Jordan'ı).' demiştim. Uzun lafın kısası, uyuyan yılanın kuyruğuna basmıştım ve hiç hoş olmamıştı.



Uyuyan yılan da Michael Jordan'dı. Ve kendisi soktuğunda acıtan türden bir yılandı. Hatta bu söylediklerimden önce aslında J.R. beni uyarmıştı ama bu uyarıyı dikkate almamıştım. Almadığım için de işler çok hızlı bir şekilde tersine dönmüştü.



J.R. bana sakinleşmemi söylemişti: 'Tamam, evet, iyi oynuyorum ama sakin ol, adam burada, seni duyuyor.' Ben de 'Eee, yani? Sen devam et.' demiştim. Bu bir kural gibiydi, bir tür saygı meselesiydi. Buna uymanız gerekirdi. Ama tüm gençler nasılsa ben de öyleydim ve tutkulu bir şekilde gaza gelince, bu yediğim hurmalar k*çımı tırmalamıştı."



Garnett'in anlattığı maçın, Bulls'un evinde Timberwolves karşısında 27 Şubat 1996'da geriden gelerek kazandığı karşılaşma olduğu tahmin ediliyor. Timberwolves o gece ilk üç çeyreği 76-82 geride kapatmış ve Bulls, Jordan'dan gelen 35 sayıyla 120-99 galibiyete ulaşmıştı. Garnett ve Rider ise 20'şer sayı kaydetmişlerdi.



"KİM YANINDA VİDEO HAZIR ŞEKİLDE GEZER?"



Garnett bunun beynine gömülmüş bir anı olduğunu ve Jordan'ın bugün bile unutmamış olduğunu, sözlerine ekledi:



"Jordan'ı ne zaman görsem, her seferinde aynı şeyi yapıyor. Kafamı avuçluyor ve 'Sana karşı üç çeyrekte 40 attığım günü hatırlıyor musun?' diyor. Sonra etrafındaki adamlardan birine 'Şu videoyu göstersene!' diyor ve adam da o maçtaki görüntüyü bana izletiyor. Kim etrafında böyle bir video hazır bir şekilde gezer?"