Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro için görüşmelere başladı.



Portekiz'den Record'un haberine göre; Galatasaray, Ferro için Benfica'ya kiralama teklifi sundu. Galatasaray'ın Ferro'yu öncelikle sezon sonuna kadar kiralamayı ve ardından oyuncunun performansına göre geleceğe yönelik adımlar atmayı planladığı belirtildi.



Daha önce Portekiz'den Marcao'yu transfer eden ve başarılı olan Galatasaray, Benfica altyapısından yetişen ve potansiyelinin yüksek olduğuna inanılan Ferro ile de benzer başarıyı tekrarlamak istiyor. Ferro, yeteneğine karşın bu sezon Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gözüne giremeyince as kadronun dışında kaldı.



Ferro, bu sezon ligde 3 maçta 106 dakika, toplamda ise 6 maçta 216 dakika sahada kaldı.



