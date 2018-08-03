  •  
    İşte Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi!
  •  
    "Eğer Beşiktaş'tan teklif gelirse, onu göndeririz"
  •  
    "Transfer olmazsa bu sezon şampiyonluk yok"
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için gözü Fenerbahçe'de

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan girme şansını sürdürecek.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için gözü Fenerbahçe'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 03:35
Süper Lig'de 21. kez mutlu sona ulaşarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 3. ön eleme turundaki Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinde ezeli rakibinin turu geçmesini bekliyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisini safdışı ederek play-off turuna yükselirse, Cim-Bom'un da yolunu açacak.

Son yıllarda Avrupa'da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada... Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor. Çok kritik bir noktada yer alan Cim-Bom'un 3. torbada kalabilmesi için Fenerbahçe'nin, Benfica'yı elemesi gerekiyor.

Sarı-lacivertli takım, Portekizli rakibini safdışı ederse Galatasaray'ın kuraya 3. torbadan girme şansı devam edecek. Benfica'nın play-off turunda elenmesi halinde de sarı-kırmızılılar bu tehlikeden kurtulacak. Ancak Galatasaray'ın 3. torbada kalabilmesi sadece Benfica-Fenerbahçe eşleşmesine bağlı değil. Dinamo Kiev, Salzburg, PSV Eindhoven, Benfica ve Celtic gruplara kalmayı başaramazsa, Cim-Bom'un 3. torbanın son sıradaki yeri değişmeyecek. Bu takımlardan birinin bile grup aşamasına yükselmesi durumunda sarı-kırmızılılar 4. torbaya düşecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için