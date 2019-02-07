Galatasaray'ın eski gözdesinden sözleşme isyanı!

Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın formasını giyen ve devre arasında adıile anılan Macar forvet, sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.Alman basınına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında ''Ben burayı seviyorum, burada oynamak istiyorum.'' sözlerini kullandı.Bu sezon Bundesliga'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 4 gol ve 2 asist kaydetti. Szalai, iki sezon önce de Galatasaray'ın radarına girmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı.