Galatasaray'ın eski gözdesinden sözleşme isyanı!

Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın formasını giyen ve devre arasında adı Galatasaray ile anılan Macar forvet Adam Szalai, sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Alman basınına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında ''Sözleşmemin bittiğini kim söylüyor? Ben burayı seviyorum, burada oynamak istiyorum.'' sözlerini kullandı.
Bu sezon Bundesliga'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 4 gol ve 2 asist kaydetti. Szalai, iki sezon önce de Galatasaray'ın radarına girmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı.
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Alman basınına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında ''Sözleşmemin bittiğini kim söylüyor? Ben burayı seviyorum, burada oynamak istiyorum.'' sözlerini kullandı.
Bu sezon Bundesliga'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 4 gol ve 2 asist kaydetti. Szalai, iki sezon önce de Galatasaray'ın radarına girmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın