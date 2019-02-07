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Galatasaray'ın eski gözdesinden sözleşme isyanı!

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Adam Szalai, sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın eski gözdesinden sözleşme isyanı!
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07 Şubat 2019 17:02
Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın formasını giyen ve devre arasında adı Galatasaray ile anılan Macar forvet Adam Szalai, sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında ''Sözleşmemin bittiğini kim söylüyor? Ben burayı seviyorum, burada oynamak istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Bu sezon Bundesliga'da 18 maça çıkan tecrübeli forvet, 4 gol ve 2 asist kaydetti. Szalai, iki sezon önce de Galatasaray'ın radarına girmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı.

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