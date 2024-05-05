Uğur Meleke'den Icardi için Hagi-Alex örneği!

Spor yorumcusu Uğur Meleke, Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Meleke, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin performansını değerlendirerek çarpıcı yorumlara imza attı.
İşte Uğur Meleke'nin o yorumları;
''HAGI VE ALEX STATÜSÜNE GİREBİLİR''
"Dün Messi Inter Miami formasıyla 6 golün içinde varmış, bugün de Icardi 6 golün içinde vardı. Eğer 3 yıllık kontratını tamamlarsa, 3 yıl daha burada olursa Galatasaray başka rekorlar daha kırabilir. Kendisi de Süper Lig tarihine, Alex ve Hagi statüsüne girebilir.
Icardi enerjisini çok efektif ve ekonomik kullanıyor. İstekliğiyle ilgili kariyeri boyunca hiç sorunu olmadı. Icardi, İtalya Ligi'nde de her sezon maksimumunu verdi. Milli takım içinse kötü bir döneme denk geldi. Bir takım gruplaşmalar nedeniyle milli takımda bekleneni veremedi. Ama kulüp performansları hep yüzde 100. Bir sağlık sorunu yaşamazsa Hagi ve Alex statüsüne doğru gidiyor."
Meleke, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin performansını değerlendirerek çarpıcı yorumlara imza attı.
İşte Uğur Meleke'nin o yorumları;
''HAGI VE ALEX STATÜSÜNE GİREBİLİR''
"Dün Messi Inter Miami formasıyla 6 golün içinde varmış, bugün de Icardi 6 golün içinde vardı. Eğer 3 yıllık kontratını tamamlarsa, 3 yıl daha burada olursa Galatasaray başka rekorlar daha kırabilir. Kendisi de Süper Lig tarihine, Alex ve Hagi statüsüne girebilir.
Icardi enerjisini çok efektif ve ekonomik kullanıyor. İstekliğiyle ilgili kariyeri boyunca hiç sorunu olmadı. Icardi, İtalya Ligi'nde de her sezon maksimumunu verdi. Milli takım içinse kötü bir döneme denk geldi. Bir takım gruplaşmalar nedeniyle milli takımda bekleneni veremedi. Ama kulüp performansları hep yüzde 100. Bir sağlık sorunu yaşamazsa Hagi ve Alex statüsüne doğru gidiyor."
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