Galatasaray'ın Dörtlü Final'deki hedefi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek Galatasaray takımının tecrübeli isimlerinden Seda Aslanyürek, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Seda Aslanyürek, Romanya'nın başkenti Bükreş'te CSM Volei Alba takımının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tür organizasyonlarda ilk maç çok önemli ve ev sahibi ekibe karşı oynayacağız. Dörtlü Final'de ilk hedefimiz, CSM Volei Alba'ya karşı kazanarak finale yükselmek. Final için her şeyimizi ortaya koyacağız. Final maçında o sahada bulunmak, bir sporcu için olunabilecek en üst noktadır. Ondan sonra tadını çıkaracağız." dedi.Dörtlü Final'de kendileri ve ev sahibi CSM Volei Alba'nın yanı sıra, bir diğer Türk takımı son şampiyon VakıfBank ile geçen yılın finalisti İtalyan ekibi Imoco Volley'in bulunduğunu hatırlatan Seda, "Şimdiye kadar şunu gördük ki kağıt üzerinde favori olmanızın hiçbir anlamı yok. O anda stresi kaldırabilmek çok önemli. Sezon boyunca 3 günde 1 maç yapıyorsunuz ama orada üst üste 2 gün maçınız var. İlk gün çok önemlidir. Sonrasında motivasyonun daha da yükselmesi için ne olursa olsun kazanmak lazım. Dörtlü Final'lerin havası çok farklı. Mental anlamda iyi ve hazır olmak gerekir. Sizin sahada ne kadar inançlı oynadığınız önemli. Yüreğinizle oynadığınız zaman her şey daha farklı oluyor. Favori olup olmamak değil, orada sahaya ne koyduğunuz önemli." değerlendirmesinde bulundu.Seda Aslanyürek, Dörtlü Final'in iki Türk temsilcisi Galatasaray ve VakıfBank'ın final oynaması temennisinde bulundu.CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilkin gerçekleşebileceğine dikkati çeken Seda, "Bundan önceki yıllarda Dörtlü Final'e gelen iki Türk takımını yarı finalde eşleştiriyorlardı. Bu nedenle de 2 Türk takımı final oynayamıyordu. Bu sene önümüzde bir şans var. İnşallah iki Türk takımı olarak final oynarız. Türkiye liginin kalitesini ve seviyesini bir kez daha Avrupa'da göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Daha önce Fenerbahçe kadrosunda FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşayan deneyimli oyuncu, Dörtlü Final'e giden yolda Galatasaray takımının zorlu süreçlerden geçtiğini de dile getirirken, sözlerini şöyle tamamladı:"Galatasaray takımı daha önce ev sahibi olarak Dörtlü Final'de yer almıştı ancak tüm elemeleri geçerek Dörtlü Final'e ilk kez gidiliyor. İlk olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Süreç çok da kolay geçmedi. Öncelikle zorlu bir gruptaydık. VakıfBank, Dinamo Moskova ve Grot Budowlani'nin bulunduğu guruptan çıkmayı başardık. Play-off etabında da İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini eleyerek Dörtlü Final'e kaldık. Çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Eksiklerimizin üzerine giderek iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Galatasaray takımı kolej havasında, kendi içinde çok iyi bir arkadaşlık var. Sahaya yansıttığımızda da her şey farklı oluyor. Bunu Dörtlü Final'de de göstermek istiyoruz."