  •  
    G.Saray için ilginç tespit! ''Sadece 12-15 dakika...''
  •  
    Terim'den Uluslar Ligi ve fikstür için açıklama!
  •  
    Vitor Pereira'ya Çin'de ağır ceza! Kahroldu...
  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Bursaspor maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2018 00:07
Galatasaray'ın Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarısında Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Feghouli ve Fernando'nun sakatlıklarının ciddi olabileceğini belirtti.

''CİDDİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR''

Yener İnce, "Feghouli ve Fernando'nun durumunun ciddi olduğu görülüyor" sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın yapılacak testlerin ardından Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz'in son durumu hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için