Galatasaray'da zafer ihtimali; Yüzde 9!

28. HAFTA SONRASINDA DÜŞÜŞE GEÇTİ

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 10 HAFTA KALA 8

TERİM'İN 8 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Galatasaray, daha önceki şampiyonluk sezonlarının sadece 2'sinde (Yüzde 9) son 8 haftaya 3. basamakta girdi.



🏆1992-93

🏆2014-15 pic.twitter.com/yOlA7Lg7Lt



— Sporx (@sporx) April 16, 2021

Galatasaray'da inişli çıkışlı bir sezon geçirdikten sonra son dönemde büyük bir düşüş yaşayan ve lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da moraller de bozuk durumda.Süper Lig'in son 8 haftasına 3. sırada giren Galatasaray, daha önceki 22 şampiyonluğunda son 8 haftaya 3. sırada girdiği sadece 2 sezonda zafere ulaşabildi. (Yüzde 9)1992-93 ve 2014-15 sezonlarında son 8 haftalık düzlüğe 3. basamakta başlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda zafere ulaşmayı başardı.20-28. haftalar arasında 8 haftalık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere aldığı 3 puanlarla zirveye yerleşti.24. haftada Fenerbahçe maçı sonrasında zirveyi alan Galatasaray, ardından 5 hafta zirvede kaldıktan sonra 28. haftada Ankaragücü'ne 2-1 yenildi ve kötü seriyi engelleyemeyerek 34. haftayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında 3. sırada tamamladı.Daha önce 8 puan geriden gelerek şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istese de bu sefer önünde daha kısa bir zaman aralığı var.2018-19 sezonunda 25. hafta sonunda 8 puan geride olan Galatasaray, yaptığı atakla birlikte 10 haftada farkı eriterek şampiyonluğu kapmıştı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Galatasaray ile 8 şampiyonluk yaşadı.Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.Fatih Terim, son olarak 2018-19 sezonunda mutlu sona ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör rekorunu elinde tutuyor. Terim'den sonra lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör, Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı oldu.