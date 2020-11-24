Galatasaray'da Radamel Falcao için seferberlik

Galatasaray'da Kayserispor beraberliği sonrası Radamel Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.

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Galatasaray'da Radamel Falcao için seferberlik
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24 Kasım 2020 09:50
Milli arada sakatlıklar ve Kovid-19 vakaları nedeniyle büyük sıkıntı çeken Galatasaray, Kayseri karşısına önemli eksiklerle çıkmak zorunda kaldı.

Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılı ekibin golcüsü Radamel Falcao'ydu. Sivas karşılaşmasından sonra Kayseri önünde de formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldızın yokluğu dün akşam fazlasıyla arandı.

Fatih Terim'in 5 golle takımın en skorer ismi olan Falcao'nun Rize deplasmanına yetiştirilmesi için tüm imkanların zorlanmasını istediği öğrenildi.



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