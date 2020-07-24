Galatasaray'da korku: Emre Akbaba

Bu sezon birçok sakatlık problemi yaşayan Galatasaray'da, geçirdiği uzun sakatlığın ardından 2. yarının başında geri dönen Emre Akbaba da son maçta sakatlandı.



Antalyaspor maçının 4. dakikasında bir pozisyondan sonra sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, kendini yere bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, sağ bacağını hareket ettiremeden bir süre yerde kaldı ve tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.



Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.