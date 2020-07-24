Galatasaray'da korku: Emre Akbaba

Galatasaray'da transfer olduktan sonra uzun süreli sakatlık geçiren ve 8 ay sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, sezonun son maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da korku: Emre Akbaba
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24 Temmuz 2020 21:07
Bu sezon birçok sakatlık problemi yaşayan Galatasaray'da, geçirdiği uzun sakatlığın ardından 2. yarının başında geri dönen Emre Akbaba da son maçta sakatlandı.

Antalyaspor maçının 4. dakikasında bir pozisyondan sonra sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, kendini yere bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, sağ bacağını hareket ettiremeden bir süre yerde kaldı ve tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.


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