Galatasaray'da Kadıköy'ün kralı; Hakan Balta

Kadıköy'de 2000'den bu yana oynanan derbilerde Drogba, Sneijder, Kewell, Baros, Melo, Ribery ve Podolski fileleri havalandıramadı. Kolombiyalı yıldız, tarihe geçmenin peşinde; en golcü ise Hakan Balta

Haber; Sözcü
Galatasaray'da Kadıköy'ün kralı; Hakan Balta
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20 Şubat 2020 11:59
Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak adına Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Cimbom'un diğer amacı da ezeli rakibine karşı Kadıköy'de 2000'li yıllardaki ilk galibiyetini almak.

Bu yolda sarı-kırmızılıların en güvendiği isimlerin başında Radamel Falcao geliyor. Galatasaray kadrosunun en parlak yıldızı olarak öne çıkan Kolombiyalı, kendisinden önce sarı-kırmızılı formayı giyen dünya yıldızlarının başaramadığını yapmak istiyor.

EN SKORER HAKAN BALTA

'Dünya yıldızı' statüsündeki Drogba, Sneijder, Kewell, Baros, Melo, Ribery ve Podolski; Kadıköy'de boş geçti. Son 20 yılda Fenerbahçe'nin stadındaki lig maçlarında gol atan Galatasaraylı oyuncular ise şöyle: Suat Kaya, Ömer Erdoğan, Ümit Karan, Hakan Balta (2), Lincoln, Elmander, Burak Yılmaz, Olcan Adın ve Onyekuru.

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