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Galatasaray'da hücum çalışmıyor! 346 dakika, 0 gol

Galatasaray'da Onyekuru-Rodrigues-Sinan üçlüsü, hücum hattında oynadıkları 5 maçta, toplam 346 dakika birlikte görev yaptı ancak bir gol bile atamadı

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da hücum çalışmıyor! 346 dakika, 0 gol
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08 Kasım 2018 04:08
Eren Derdiyok'la sezona giren Galatasaray, Gomis'i satmanın bedelini ağır ödüyor. Eren'in sakatlığında hücum hattında birlikte görev yapan Henry Onyekuru-Garry Rodrigues-Sinan Gümüş üçlüsü Fransız yıldızın boşluğunu dolduramadı.

Akhisar, Porto, Antalya ve Fenerbahçe maçlarının ardından Schalke deplasmanına da ilk 11'de başlayan Onyekuru, Rodrigues ve Sinan, toplam 346 dakika birlikte oynadı ancak bir gol bile atamadı. Akhisar, Porto ve Schalke deplasmanlarını boş geçen Galatasaray'da Antalya'da yapılan değişikliklerin ardından gol, forvete geçen Donk'tan gelmişti. Fenerbahçe derbisinde de golleri Donk ve sağ bek Linnes kaydetti.

SİNAN GÜMÜŞ AĞLARI BULAMIYOR

Gomis'i oyun içinde en çok arayan isim olan Garry Rodrigues sadece Kasımpaşa ile Lokomotiv Moskova maçlarında iyi oynadı ve 3 gol attı. Sürekli ilk 11 çıkan Sinan Gümüş, 1 golde kalırken ligin başında Göztepe ve Alanya'ya 2 gol atan Onyekuru da sakatlığı sonrasında düşüşe geçti.

ONYEKURU-RODRİGUES-SİNAN ÜÇLÜSÜ BİRLİKTE NE YAPTI?

Akhisar-G.Saray 3-0 (57 dakika)
Porto-G.Saray 1-0 (90 dakika)
Antalya-G.Saray 0-1 (62 dakika)
G.Saray-F.Bahçe 2-2 (74 dakika)
Schalke-G.Saray 2-0 (63 dakika)
TOPLAM 346 dakikada sıfır gol, sıfır asist

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