Galatasaray'da hücum çalışmıyor! 346 dakika, 0 gol

Eren Derdiyok'la sezona giren, Gomis'i satmanın bedelini ağır ödüyor. Eren'in sakatlığında hücum hattında birlikte görev yapan Henry Onyekuru-Garry Rodrigues-Sinan Gümüş üçlüsü Fransız yıldızın boşluğunu dolduramadı.Akhisar, Porto, Antalya ve Fenerbahçe maçlarının ardından Schalke deplasmanına da ilk 11'de başlayan Onyekuru, Rodrigues ve Sinan, toplam 346 dakika birlikte oynadı ancak bir gol bile atamadı. Akhisar, Porto ve Schalke deplasmanlarını boş geçen Galatasaray'da Antalya'da yapılan değişikliklerin ardından gol, forvete geçen Donk'tan gelmişti. Fenerbahçe derbisinde de golleri Donk ve sağ bek Linnes kaydetti.Gomis'i oyun içinde en çok arayan isim olan Garry Rodrigues sadece Kasımpaşa ile Lokomotiv Moskova maçlarında iyi oynadı ve 3 gol attı. Sürekli ilk 11 çıkan Sinan Gümüş, 1 golde kalırken ligin başında Göztepe ve Alanya'ya 2 gol atan Onyekuru da sakatlığı sonrasında düşüşe geçti.Akhisar-G.Saray 3-0 (57 dakika)Porto-G.Saray 1-0 (90 dakika)Antalya-G.Saray 0-1 (62 dakika)G.Saray-F.Bahçe 2-2 (74 dakika)Schalke-G.Saray 2-0 (63 dakika)TOPLAM 346 dakikada sıfır gol, sıfır asist