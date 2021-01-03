Galatasaray'da bir altyapı oyuncusu koronavirüse yakalandı

Galatasaray, koronavirüs testleri sonucunda bir pozitif sonuç alındığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da bir altyapı oyuncusu koronavirüse yakalandı
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03 Ocak 2021 16:49
Galatasaray, yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir altyapı oyuncusunun virüse yakalandığının tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla bugün yapılan kapsamlı Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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