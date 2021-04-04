Galatasaray'da acil çare: Kaan Ayhan

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Galatasaray'ın gelecek sezon savunmadaki ilk adaylarından olmaya başladı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Galatasaray'da acil çare: Kaan Ayhan
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04 Nisan 2021 12:57
Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olan ve savunmadaki problemleriyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için de çalışıyor. İtalyan gazeteci Nicola Schira, sarı kırmızlılıların Serie A ekiplerinden Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan için girişimlere başladığını yazdı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Kaan'ı çok istediği ve masadaki transfer formülünün satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi.

Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın geleceğine henüz karar vermediği bu kararın gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre şekilleneceği belirtildi

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, geçen sezon da Kaan Ayhan'ı çok istemiş fakat Fortuna Düsseldorf'tan İtalya'ya transfer olmuştu.

26 yaşındaki A Milli oyuncu sezon başında Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bedelle Sassuolo'nun yolunu tutmuştu. 17 lig maçında 757 dakika şans bulabilen Kaan'ın gelecel transfer tekliflerine sıcak baktığı vurgulanıyor.  



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