Galatasaray'a golcü 10 numara: Guelor Kanga!

Galatasaray'ın ismi uzun süredir Trabzonspor ile anılan Gabonlu yıldız Guelor Kanga için devreye girdiği öğrenildi. Terim'in Kanga için olumlu rapor verdiği belirtiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'a golcü 10 numara: Guelor Kanga!
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18 Mayıs 2020 09:53
Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bütün kulüpler gibi bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray'da Guelor Kanga sesleri yükseliyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Sparta Prag ile sözleşmesi bitecek olan ve ismi Trabzonspor ile anılan Gabonlu futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin orta alanda oynamasına rağmen attığı 10 golle dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Kanga'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor.

Trabzonspor'un da bu gelişme üzerine girişimlere hız vereceği ve ezeli rakipler arasında savaş yaşanabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

Daha önce Rostov ve Kızılyıldız formalarını da giyen Kanga'nın kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi.

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