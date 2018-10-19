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"Galatasaray'a geldiğim için harika hissediyorum"

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Kanadalı milli oyuncu Justin William Duff, sarı-kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
'Galatasaray'a geldiğim için harika hissediyorum'
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19 Ekim 2018 13:00
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Kanadalı milli oyuncu Justin William Duff, sarı-kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sağlık kontrolünden geçen ve GS TV'ye açıklamalarda bulunan Duff, Galatasaray taraftarını överek, "Galatasaray'a geldiğim için harika hissediyorum. Galatasaray Avrupa'da çok büyük bir marka. Bu kadar tutkulu taraftarların önünde oynayacağım için çok mutluyum. Dünya üzerindeki en iyi taraftar gruplarından biri. Takımlarına çok bağlılar. Taraftarlarımızla İstanbul'da bir araya gelebilmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Duff'ın sağlık kontrolünün de başarılı geçtiği belirtildi.

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