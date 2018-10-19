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Galatasaray'a 40 dakikada üç sakatlık şoku

Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray henüz ilk yarıda üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'a 40 dakikada üç sakatlık şoku
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19 Ekim 2018 20:56
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Türk telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında savunmada görev yapan Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle oyuna daha fazla devam edemedi. 20. dakikada Serdar Aziz yerine Maicon oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 21. dakikada Sofiane Feghouli de sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Bu dakikada Galatasaray'da Feghouli yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando sakatlandı ve kenara geldi. 42. dakikada Galatasaray'da Fernando yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu. 

Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile karşı kaşrıya gelecek.



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