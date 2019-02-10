Galatasaray - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyonlar

Süper Lig'de, Trabzonspor maçının 21. dakikasında'nin penaltısı ile öne geçti.18. dakikada Onyekuru, Trabzonspor kalecisi Arda tarafından yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.Trabzonsporlu futbolcular, yoğun şekilde itiraz ederken Ümit Öztürk, VAR hakemleri ile uzun süre görüştü. Yaklaşık 3 dakika boyunca VAR hakemleriyle konuşan Öztürk, pozisyonu kendisi izlemeyi tercih etmedi ve VAR hakemleriyle konuştuktan sonra kararını değiştirmedi.Topun başına geçen Diagne, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken sarı kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.Rıdvan Dilmen, penaltı pozisyonu ile ilgili değerlendirmesinde, "Penaltı pozisyonu çok tartışılacaktır ama Bülent Yıldırım'ın Ümit Öztürk'ü VAR'a çağırmamasının nedeni, bence bir şey görmesi. Ben müdahale görmedim, yanılıyor olabilirim." yorumunu yaptı.Ahmet Çakar ise penaltının doğru olmadığını belirtirken, Diagne'nin de kırmızı görmesi gerektiğini söyledi ve, "Penaltı yanlış. Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı. Fuck off diyen Nagatomo hala oyunda!! Yazıklar olsun." paylaşımını yaptı.