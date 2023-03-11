Galatasaray, taraftarına kavuştu

Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı.
Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez Kasımpaşa maçında taraftarıyla buluştu.
Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan Galatasaray 34 gün aradan sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.
Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez Kasımpaşa maçında taraftarıyla buluştu.
Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan Galatasaray 34 gün aradan sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.
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