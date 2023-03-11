Galatasaray, taraftarına kavuştu

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla birlikte 34 gün sonra taraftarının önüne çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, taraftarına kavuştu
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11 Mart 2023 19:18
Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı.

Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez Kasımpaşa maçında taraftarıyla buluştu.

Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan Galatasaray 34 gün aradan sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.

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