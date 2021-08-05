"Galatasaray Tanganga ile anlaşma sağladı"

Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Japhet Tanganga ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
'Galatasaray Tanganga ile anlaşma sağladı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2021 01:02
Galatasaray'da stoper transferinde düğüm çözülüyor. Christian Luyindama'nın yerine takviye isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu; Japhet Tanganga

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Tottenham'ın 22 yaşındaki savunmacısı Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılılar oyuncuya 1.2 milyon euro maaş ödeyecek.

Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor.

Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.