'Galatasaray Tanganga ile anlaşma sağladı'

Galatasaray'da stoper transferinde düğüm çözülüyor. Christian Luyindama'nın yerine takviye isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu; Japhet Tanganga



A Spor'un haberine göre Galatasaray, Tottenham'ın 22 yaşındaki savunmacısı Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılılar oyuncuya 1.2 milyon euro maaş ödeyecek.



Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor.



Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.



