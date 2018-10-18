Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edebileceği belirtildi.Açıklamada, biletlerin GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı, Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin ise biletleri 19 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecekleri kaydedildi.Kategori 12 misafir: 150 liraKategori 11: 150 liraKategori 10: 175 liraKategori 9: 250 liraKategori 8: 300 liraKategori 7: 400 liraKategori 6: 600 liraKategori 5: 750 liraKategori 4: 800 liraKategori 3: 800 liraKategori 2: 900 liraKategori 1: 1000 lira