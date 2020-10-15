Galatasaray Omar'ın yedeğini Bursa'da buldu

Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer eden G.Saray'da sağ bek rotasyonu için Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da bulunuyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Omar'ın yedeği olan bu iki oyuncunun performansından memnun değil. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon Omar'ı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, uzun süredir aradığı yerli sağ beki Bursaspor'da buldu. Yeşil-beyazlı formayla 1. Lig'in dikkat çeken gençlerinden olan İsmail Çokçalış, Cimbom tarafından izlemeye alındı.



İKİ YIL SÖZLEŞMESİ VAR



Sarı-kırmızılılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara çağrılan İsmail Çokçalış'ın performansını artırması halinde ocak ayında transferi için girişimde bulunacak. 20 yaşındaki sağ bekin, Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.