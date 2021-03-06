Galatasaray, Mustafa Muhammed için Tahkim'e gitti

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Başkent'te Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Kaybedilen 3 puan kadar geldiği günden beri müthiş bir performans çizen Mustafa Muhammed'in kırmızı kart görmesi de sarı-kırmızılı camiayı sarsmıştı. Mısırlı golcünün oyundan atıldığı pozisyon büyük tartışma yaratmıştı.



Kırmızı kartın haksız olduğunu ifade eden sarı-kırmızılı kulüp, kartın iptali ve oyuncuya ceza verilmemesi için TFF'ye başvurmuştu. Yapılan başvuru reddedildi ve Profesyonel Disiplin Kurulu, Muhammed'e 1 maç men cezası verdi.



GALATASARAY'DAN YENİ BAŞVURU!



Sarı-kırmızılı kulüp Mısırlı forvet için bir kez daha harekete geçti. Galatasaray, Mustafa Muhammed'in 1 maçlık cezasına da itiraz etme kararı aldı ve Tahkim Kurulu'na cezanın iptali için başvuruda bulundu.



Galatasaray'ın başvurusu kabul edilirse Muhammed, yarın (7 Mart) Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek.



