Galatasaray Kadın Basketbol 57 sayı farkla kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçta Galatasaray, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 102-45 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray Kadın Basketbol 57 sayı farkla kazandı
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21 Ekim 2020 16:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçta Galatasaray, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 102-45 yendi.

 Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Sakacı, Serdar Saraç, Batuhan Söylemezoğlu

Samsun Canik Belediye: Nurgül Ersoy, Dilan Çelik 9, Madden 25, Nazlı Çalışkan 4, Zeynep Sude Kara, Dilara Azaklı 2, Semanur Ersoy, Elif Korkut, Neslihan Demir 5, Kayra Güler Sağlam  

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 8, Pelin Derya Bilgiç 8,  Melissa Eroğlu 7, Meltem Yıldızhan 14, Miray Balotu 6, Cansu Köksal 3, Sude Yılmaz 9, Steinberga 6, Mısra Albayrak 5,  Hruscakova 16, Russel 14

1. Periyot: 15-23

Devre: 25-50

3. Periyot: 31-72



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