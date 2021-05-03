Galatasaray, kader maçını kazanarak finalde!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup eden Galatasaray, seride 3-2 öne geçerek finale yükseldi.



Galatasaray finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.



Mücadelenin ilk periyoduna dengeli başlayan iki ekipten Galatasaray, son dakikalarda hücumda üstünlüğü eline alarak ilk çeyreği 20-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, devreyi 32-23 üstün kapattı.



Üçüncü çeyreğe iyi başlayıp farkı kapatmaya çalışan Nesibe Aydın karşısında kontrolü elinde tutan Galatasaray, final periyoduna da 49-39 önde girdi. Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Galatasaray, karşılaşmayı 70-58 kazanarak finale adını yazdırdı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu



Galatasaray: Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Prints 13, Steinberga 23, Holingsvorth 10, Russell 6, Meltem Yıldızhan 3, Asena Yalçın 2, Hruscakova



Nesibe Aydın: Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 3, Peddy 9, Hebard 17, Simon 8, Hülya Çoklar 4, Melike Tuğba Oral



1. Periyot: 20-12



Devre: 32-23



3. Periyot: 49-39



