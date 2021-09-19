Galatasaray'ın yenilmezlik serisi sona erdi

Bu sezon 12. maçına çıkan ve üst üste 9 maçta kaybetmeyen Galatasaray, Alanyaspor'a 1-0 yenilerek bu serisini yitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yenilmezlik serisi sona erdi
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19 Eylül 2021 19:07
Galatasaray'ın bu sezonki 9 maçlık yenilmezlik serisi 1-0'lık Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte sona erdi.

Bu sezonki 12. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV maçlarından sonra ilk kez mağlup oldu.

Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.


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