Galatasaray'ın yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'ın bu sezonki 9 maçlık yenilmezlik serisi 1-0'lık Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte sona erdi.
Bu sezonki 12. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV maçlarından sonra ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.
Bu sezonki 12. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV maçlarından sonra ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.