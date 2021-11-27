Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Kadroda Arda Turan, Sacha Boey, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao yer almadı.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruțan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
Kadroda Arda Turan, Sacha Boey, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao yer almadı.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruțan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.