Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan maçta Olimpik Marsilya, sahasında Brest'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, karşılaşmanın ilk yarısını Gerson'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Romain Faivre'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Brest, Franck Honorat'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maça yedek başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna girdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, karşılaşmanın ilk yarısını Gerson'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Romain Faivre'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Brest, Franck Honorat'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maça yedek başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna girdi.