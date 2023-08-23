Galatasaray'da orta saha için çalışmalar devam ediyor.
Transferin hızlı takımı Cimbom, Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlamak için girişimlerine hız verdi.
Tottenham'ın 15-20 milyon euro gibi bir bedel karşılığında satmak istediği Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Nottingham Forest'ı da geri çevirmesi bekleniyor. Rennes de Fransuz oyuncunun transfer şartlarını sordu fakat pahalı buldu.
Ndombele'nin Londra'da kalması da ihtimaller arasında.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Galatasaray'ın transferi için yeniden gaza bastığı 26 yaşındaki Fransız yıldız, Tottenham'a 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer oldu. Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON RAKAMLARI
Geçen sezonu Napoli'de geçiren ve burada İtalya Ligi Serie A şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Çizme'de 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maça çıktı. Ndombele bu süreçte 2 kez ağları sarstı ve 1 de asist yaptı.
Transferin hızlı takımı Cimbom, Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlamak için girişimlerine hız verdi.
Tottenham'ın 15-20 milyon euro gibi bir bedel karşılığında satmak istediği Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Nottingham Forest'ı da geri çevirmesi bekleniyor. Rennes de Fransuz oyuncunun transfer şartlarını sordu fakat pahalı buldu.
Ndombele'nin Londra'da kalması da ihtimaller arasında.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Galatasaray'ın transferi için yeniden gaza bastığı 26 yaşındaki Fransız yıldız, Tottenham'a 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer oldu. Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON RAKAMLARI
Geçen sezonu Napoli'de geçiren ve burada İtalya Ligi Serie A şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Çizme'de 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maça çıktı. Ndombele bu süreçte 2 kez ağları sarstı ve 1 de asist yaptı.