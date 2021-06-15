Galatasaray'ın güvencesi Fatih Terim

GALATASARAY'DA START VERİLDİ Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde yaptığı idmanla başladı. 1 / 8 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ile açtı

Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı sorusunun cevabı bu cumartesi bulunacak. Fakat takımın başında, yeni sezonda hoca olarak kimin olacağı bu tarihten sonra netlik kazanacak.Yeni seçilecek başkan Fatih Terim ile yoluna devam edecek mi, ya da tecrübeli teknik adam yeni yönetimle anlaşacak mı? İşte bu konu sarı kırmızılı camiayı düşündürüyor. Çünkü Cimbom seçimlerden sadece bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk maçına çıkacak.Fatih Terim Galatasaray'ın genlerine kadar ezbere biliyor. Transfer listesi ve yol planı hazır. Muhtemel farklı bir senaryoda yeni gelecek teknik adam hele ki yabancı olursa bir yandan ülkeye, lige uyum sağlamaya çalışacak bir yandan da takımı tanıyıp ihtiyaç listesi çıkaracak. Sözleşmesi biten ve kiralık mukavelesi sona eren 12 isim olduğu da hesaba katılınca Aslan'ın sadece erkenden Avrupa'ya veda etmesi değil koskoca bir sezonun da tehlikeye girme ihtimali kapıda.