Galatasaray, hazırlık maçında İsviçre ekibi FC Wil ile karşı karşıya geldi. Sportanlage Utogrund'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray, mücadeleye İsmail Çipe; Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole; Selçuk İnan, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Celil Yüksel, Feghouli; Eren Derdiyok ilk 11'iyle çıktı. Yedekler arasında ise Serdar Aziz, Belhanda, Sinan Gümüş, Gomis ve Fernando yer aldı.
Galatasaray'ın galibiyet golünü 32. dakikada Eren Derdiyok attı.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında PSV Eindhoven ile 18 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.
İşte maçın özeti:
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Galatasaray, mücadeleye İsmail Çipe; Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole; Selçuk İnan, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Celil Yüksel, Feghouli; Eren Derdiyok ilk 11'iyle çıktı. Yedekler arasında ise Serdar Aziz, Belhanda, Sinan Gümüş, Gomis ve Fernando yer aldı.
Galatasaray'ın galibiyet golünü 32. dakikada Eren Derdiyok attı.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında PSV Eindhoven ile 18 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.
İşte maçın özeti:
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