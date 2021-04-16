Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de umartesi günü 58. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.



- İzmir'deki maçlar



Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak.



Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor.



İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.



- Farklı skorlar



Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.



Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.



Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.



