Galatasaray için Vedat Muriqi iddiası!

Victor Osimhen'in Nijerya - Uganda maçında sakatlanması, Mauro Icardi'nin 90 dakika oynayabilmesi için zamana ihtiyaç duyması nedeni ile Galatasaray'ın ligde oynatabileceği, santrfor orijinli bir alternatif oyuncu transfer etme ihtimali doğdu.
Hollanda'da yaşayan ve Avrupa kulüpleriyle güçlü ilişkilere sahip olan menajer Tahsin Koca, sarı kırmızıların, La Liga'da Mallorca forması giyen Kosovalı santrafor Vedat Muriqi'yi transfer edebileceğini söyledi.
"GALATASARAY İSTİYOR"
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Koca, "Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var. Juventus, Galatasaray'a Milik'i önerdi ama yöneticiler kabul etmedi; çünkü Milik sakat bir oyuncu. Udinese'deki Keinan da önerildi; ama ligi tanımıyor. Bu oyuncu İngiliz pasaportuna da sahip. Bence geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan, Braga'nın futbolcusu Banza da gündemde. Muriqi olmazsa Banza ideal bir yedek santrfor olur." dedi.
Mallorca'da bu sezon 2 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 1 kez ağları havalandırdı.
