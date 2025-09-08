08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
0-130'
08 Eylül
Malavi-Liberya
0-131'
08 Eylül
Uganda-Somali
1-031'
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Galatasaray için Vedat Muriqi iddiası!

Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası Vedat Muriqi ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 08 Eylül 2025 18:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Vedat Muriqi iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Victor Osimhen'in Nijerya - Uganda maçında sakatlanması, Mauro Icardi'nin 90 dakika oynayabilmesi için zamana ihtiyaç duyması nedeni ile Galatasaray'ın ligde oynatabileceği, santrfor orijinli bir alternatif oyuncu transfer etme ihtimali doğdu.

Hollanda'da yaşayan ve Avrupa kulüpleriyle güçlü ilişkilere sahip olan menajer Tahsin Koca, sarı kırmızıların, La Liga'da Mallorca forması giyen Kosovalı santrafor Vedat Muriqi'yi transfer edebileceğini söyledi.

"GALATASARAY İSTİYOR"


Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Koca, "Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var. Juventus, Galatasaray'a Milik'i önerdi ama yöneticiler kabul etmedi; çünkü Milik sakat bir oyuncu. Udinese'deki Keinan da önerildi; ama ligi tanımıyor. Bu oyuncu İngiliz pasaportuna da sahip. Bence geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan, Braga'nın futbolcusu Banza da gündemde. Muriqi olmazsa Banza ideal bir yedek santrfor olur." dedi.

Mallorca'da bu sezon 2 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 1 kez ağları havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.