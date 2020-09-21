Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları

iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları
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21 Eylül 2020 15:07
Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray'ı iç saha avantajıyla favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 1.90 verdi. Maçın beraberlik oranını 3.10 olarak belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını ise 2.80 olarak değerlendirdi.

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1.90 Galatasaray
3.10 Beraberlik
2.80 Fenerbahçe
1.80 Alt
1.60 Üst
1.50 KGV



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