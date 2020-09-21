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Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.Galatasaray'ı iç saha avantajıyla favori olarak gösteren iddaa risk yönetimi, sarı-kırmızılı takıma galibiyet oranı olarak 1.90 verdi. Maçın beraberlik oranını 3.10 olarak belirleyen iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını ise 2.80 olarak değerlendirdi.1.90 Galatasaray3.10 Beraberlik2.80 Fenerbahçe1.80 Alt1.60 Üst1.50 KGV