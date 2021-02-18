Galatasaray & Fenerbahçe: Bu kez hedef Atakan

Fenerbahçe ile Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya…



Ankaragücü'nün genç ön liberosu Atakan Çankaya için birbirlerini tartıyorlar. Yarış bu kez erken başladı. Galatasaray'ın nedeni istedikleri her oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olması...



Fenerbahçe'nin gerekçesi transferi sezon sonuna bırakmadan ve rakamlar zirveye ulaşmadan işi bitirmek. Fenerbahçe, sözleşmesi her ne kadar sezon sonunda bitecek olsa da 22 yaşındaki futbolcu için Ankaragücü'ne bir nevi bonservis anlamına gelecek bonus teklif ediyor.



Galatasaray cephesi ise elden çıkaracağı oyuncularda kolaylık sağlayacak. Fenerbahçe, Atakan'ı Luiz Gustavo'ya, Galatasaray ise Taylan'a alternatif olarak düşünüyor.



