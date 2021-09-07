Galatasaray dört koldan saldırıyor, yeni hedef Diawara

Transferin son virajında bir orta saha transferi yapmak için şartlarını zorlayan Galatasaray'da yeni bir alternatif ortaya çıktı.



Aliou Dieng ve Muhammed Elneny için yaptığı girişimlerde ekonomik olarak orta yolu bulamayan Galatasaray, Roma'dan Amadou Diawara için görüşmelere başladı.



Sky Italia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Gineli futbolcu için Roma ile ilk temasları gerçekleştirdi ve İtalyan ekibi de ayrılığa onay verdi.



Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve futbolcu cephesiyle sözleşme üzerine pazarlıkların yapıldığı kaydedildi.



GİNE'DE MAHSUR KALDI



Transferde son dönemece girilirken Galatasaray'ın önünde kritik bir engel de bulunuyor. Gine'nin Fas ile oynayacağı maç için ülkeye giden Diawara, askeri darbenin gerçekleşmesinin ardından ülkede mahsur kaldı.



Uçuşların yasaklandığı ülkede futbol federasyonu başkanı oyuncuları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın kalan kısa sürede bu girişimi mutlu sonla noktalayıp noktalayamayacağı belirsizliğini koruyor.



AMADOU DIAWARA KİMDİR?



2015'te Bologna'ya 600 bin euro bedelle imza attıktan sonra geçirdiği sezonla kendini gösteren Diawara, hemen 1 sezon sonra 2016'da 14.5 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tuttu. Burada 3 sezon geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya geçiş yaptı.



Ön libero olarak görev alan ve defansif özellikleriyle öne çıkan Diawara, Roma'da 60 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performan sergiledi. Mourinho'nun gelmesinin ardından gözden düşen Diawara, bu sezon sadece 7 dakika süre alabildi.



