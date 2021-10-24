Galatasaray, derbi öncesi kenetleniyor!

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde bugünkü idmanını taraftara açık şekilde NEF Stadı'nda yapacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, derbi öncesi kenetleniyor!
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24 Ekim 2021 09:54
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağını duyurdu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.

Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin 19.05 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

PANELLER BİTECEK

NEF Stadı'ndaki güneş panellerinin yapımı devam ediyor. Stadın dışından bakıldığında çalışmaların artık sona geldiği gözlendi. Sarı-Kırmızılı kulüp, güneş panelleri sayesinde büyük bir kazanç elde edecek.

BOEY KATILMADI

Cimbom, cumartesi günü derbi hazırlıklarına başladı. Ağrıları devam eden Boey'in antrenmanda ayrı çalıştığı açıklandı.


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