Galatasaray'dan VAR tepkisi

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının 48. dakikasında penaltı bekledi.
Barış Alper Yılmaz, topla ceza sahasına girdiği pozisyonda Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Galatasaraylı futbolcu pozisyonun ardından sakatlık yaşadı.
Hakem Ozan Ergün, oyun durduktan sonra bir müddet bekledi ancak VAR koltuğundaki Bülent Birincioğlu, inceleme uyarısında bulunmadı.
GALATASARAY'DAN TEPKİ
Galatasaray sosyal medya üzerinden Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai'nin pozisyonları için tepki gösterdi.
OKAN BURUK: "VAR FORMA RENGİNE BAKMASIN"
Okan Buruk maçtan sonra, "Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu." tepkisini gösterdi.
Barış Alper Yılmaz, topla ceza sahasına girdiği pozisyonda Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Galatasaraylı futbolcu pozisyonun ardından sakatlık yaşadı.
Hakem Ozan Ergün, oyun durduktan sonra bir müddet bekledi ancak VAR koltuğundaki Bülent Birincioğlu, inceleme uyarısında bulunmadı.
GALATASARAY'DAN TEPKİ
Galatasaray sosyal medya üzerinden Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai'nin pozisyonları için tepki gösterdi.
Galatasaray: "Gören VAR mı?" https://t.co/3lwwChKWUL
— Sporx (@sporx) November 22, 2025
OKAN BURUK: "VAR FORMA RENGİNE BAKMASIN"
Okan Buruk maçtan sonra, "Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu." tepkisini gösterdi.