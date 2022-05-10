Galatasaray'dan Umut Bozok hamlesi: 'Bizden haber bekle!'

Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan olması halinde Galatasaray'da sportif direktörlük görevine getirileceği açıklanan Cenk Ergün, teknik direktör arayışlarında ve transferlerde gaza basmaya başladı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında görüşmelere devam ediyor.



Ergün son olarak Galatasaray taraftarı olan ve en büyük hayalinin parçalıyı giymek olduğunu söyleyen Umut Bozok ve menajeriyle görüştü. Bir yere imza atmamasını, kendisini almayı çok istediklerini iletti.



9 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARABİLİR



Umut Bozok, bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa'yı taşıyan oyuncuların başında geliyor. 15 kez rakip ağları havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 7 de gol pası vermeyi başardı. Umut, gol krallığı yarışında da iddialı...



Kasımpaşalı oyuncu, kendisi gibi 15 gol atan Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile zirveyi paylaşıyor.



Umut Bozok, kalan 5 haftada rakiplerini geçmeyi başarırsa Süper Lig 'de 9 sezon sonra ilk yerli gol kralı olacak.



En son Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray 'da oynarken 24 golle krallık tacını takmıştı. Sonraki sezonlarda yabancı oyuncular gol krallığı yarışını önde tamamlamıştı.



