Galatasaray'dan taraftara açık antrenman

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde bugünkü idmanını taraftara açık şekilde NEF Stadı'nda yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan taraftara açık antrenman
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24 Ekim 2021 16:28
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Nef Stadı'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.

Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan katılmadı.

Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu.

Galatasaray, pazartesi saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.


İZLE | GALATASARAY'IN TARAFTARA AÇIK ANTRENMANI



Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin 19.05 liradan satışa sunulduğu belirtildi.


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