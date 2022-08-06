GALATASARAY'DAN OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

KLUIVERT'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Roma'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcu geçen sezon Fransız ekibi Nice'de 31 maçta 2242 dakika süre aldı ve 6 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.