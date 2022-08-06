Galatasaray'dan Roma'ya transfer teklifi!

Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Justin Kluivert için Roma'ya transfer teklifi yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'dan Roma'ya transfer teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2022 20:23
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Roma'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu Justin Kluivert için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

KLUIVERT'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan futbolcu geçen sezon Fransız ekibi Nice'de 31 maçta 2242 dakika süre aldı ve 6 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ