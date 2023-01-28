Galatasaray'dan Mert Müldür için teklif!

Transfer çalışmalarına devam eden ve savunmaya takviye planlayan Galatasaray, Mert Müldür için harekete geçti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulundu.



Galatasaray'ın yaptığı teklifin içerisinde satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.



Öte yandan Nicolo Schira ise Mert Müldür için Türkiye'den Galatasaray dışında bir takımın daha teklif yaptığını öne sürdü.



Mert Müldür'ün Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.





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