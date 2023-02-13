Galatasaray'dan ligden çekilen takımlardan transfer!

Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'dan transfer yapıyor. Böylece iki kulübe destek olmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar, iki oyuncunun sezon sonuna kadar alacakları ücretleri de üstlenecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan ligden çekilen takımlardan transfer!
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13 Şubat 2023 08:03
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle seferberlik ilan eden Galatasaray, yardım çalışmalarına devam ediyor.

Diğer yandan deprem nedeniyle etkilenen illerin takımlarına da yardımcı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçti. Cim Bom, Gaziantep ve Hatayspor'dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak.

KALEYE GÜNAY GÜVENÇ

Gelen haberlere göre Antep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç'in, Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca Akdeniz ekibinden Sam Adekugbe de takıma katılacak.

SOL BEKE ADEKUGBE

Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak. Öte yandan Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray Yönetimi tarafından karşılanmış olacak.

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