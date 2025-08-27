Galatasaray'dan kaleye çift koldan hamle: Ederson ve Lammens

Galatasaray , yeni sezon öncesi kaleci transferinde hareketli günler geçiriyor.

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ile Antwerp'ten Senne Lammens için eş zamanlı temaslarını sürdürüyor.

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Galatasaray, her iki oyuncunun kulüpleriyle görüşmeleri aynı anda ilerletiyor.

MANCHESTER DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Galatasaray'ın yetkilendirdiği bir temsilci Belçika'ya giderek Antwerp kulübüyle masaya oturdu. Senne Lammens için final teklifini sunan sarı-kırmızılıların bu teklifi, Manchester United ve Manchester City'nin tekliflerini geride bıraktı.

Galatasaray cephesinin Lammens transferinde önemli bir avantaj elde ettiği, Ederson için ise İngiliz devi Manchester City ile temasların sürdüğü öğrenildi.

Kaleye güçlü bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda süreci kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.