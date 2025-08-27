27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Galatasaray'dan kaleye çift koldan hamle: Ederson ve Lammens

Galatasaray, kaleci transferinde Ederson ve Senne Lammens için kulüpleriyle eş zamanlı görüşmeler yürütüyor. Belçika'ya giden sarı-kırmızılı temsilci, Lammens için Antwerp'e final teklifini sundu. Bu teklifin, Manchester United ve Manchester City'yi geride bıraktığı öğrenildi.

calendar 27 Ağustos 2025 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferinde hareketli günler geçiriyor.
 
Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ile Antwerp'ten Senne Lammens için eş zamanlı temaslarını sürdürüyor.
 
Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Galatasaray, her iki oyuncunun kulüpleriyle görüşmeleri aynı anda ilerletiyor.
 
MANCHESTER DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
 
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Galatasaray'ın yetkilendirdiği bir temsilci Belçika'ya giderek Antwerp kulübüyle masaya oturdu. Senne Lammens için final teklifini sunan sarı-kırmızılıların bu teklifi, Manchester United ve Manchester City'nin tekliflerini geride bıraktı.
 
Galatasaray cephesinin Lammens transferinde önemli bir avantaj elde ettiği, Ederson için ise İngiliz devi Manchester City ile temasların sürdüğü öğrenildi.
 
Kaleye güçlü bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda süreci kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
