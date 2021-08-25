Galatasaray'dan "gurbetçi yerli" operasyonu!

Transferin hareketli takımı Galatasaray, Willem II forması giyen 23 yaşındaki 10 numara Görkem Sağlam ve 24 yaşındaki Stuttgartlı stoper Atakan Karazor'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan 'gurbetçi yerli' operasyonu!
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25 Ağustos 2021 11:40
Galatasaray 'da transfer harekatı son hızıyla devam ediyor.

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılı takım. Willem 2 forması giyen 23 yaşındaki 10 numara Görkem Sağlam ve 24 yaşındaki Stuttgartlı stoper Atakan Karazor'u kadrosuna katmak istiyor.

10 numara Görkem Sağlam

Willem II forması giyen 23 yaşındaki Görkem Sağlam 10 numara pozisyonunda oynuyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu cüzi bir bonservis karşılığında transfer edilmek isteniyor. Görkem geçen hafta Ali Akman'la birlikte Hollanda Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.

Atakan Karazor joker

Stuttgart forması giyen 24 yaşındaki stoper ve ön libero Atakan Karazor bir süredir Galatasaray'ın gündeminde. Sarı-Kırmızılı takım 2 milyon Euro talep edilen oyuncunun bonservisini aşağıya çekmeye çalışıyor.

Eren Dinkci de olabilir!

Galatasaray ayrıca Werder Bremen forması giyen Eren Dinkci ile de ilgileniyor. 19 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. Sarı-Kırmızılı takımın Halil Dervişoğlu transferini gerçekleştirememesi durumunda Eren'i kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.


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