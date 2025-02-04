Galatasaray Daikin'in yarı finalde konuğu Chieri'76

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Chieri'76 ekibini ağırlayacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Slovakya Jana Niklova ile Kuzey Makedonya Voleybol Federasyonundan Josip Hristov yönetecek.
Bir önceki turda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşan Galatasaray Daikin, deplasmandaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, sahasında 3-2 kazanarak yarı final biletini almıştı.
Chieri'76, Portekiz'in Benfica ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçmişti.
İki ekip, bu maçın rövanşını 18 Şubat'ta İtalya'da oynayacak. Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Slovakya Jana Niklova ile Kuzey Makedonya Voleybol Federasyonundan Josip Hristov yönetecek.
Bir önceki turda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşan Galatasaray Daikin, deplasmandaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, sahasında 3-2 kazanarak yarı final biletini almıştı.
Chieri'76, Portekiz'in Benfica ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçmişti.
İki ekip, bu maçın rövanşını 18 Şubat'ta İtalya'da oynayacak. Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.