Galatasaray Daikin'in yarı finalde konuğu Chieri'76

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Chieri'76 ekibini konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin'in yarı finalde konuğu Chieri'76
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04 Şubat 2025 17:35
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Chieri'76 ekibini ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Slovakya Jana Niklova ile Kuzey Makedonya Voleybol Federasyonundan Josip Hristov yönetecek.

Bir önceki turda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşan Galatasaray Daikin, deplasmandaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, sahasında 3-2 kazanarak yarı final biletini almıştı.

Chieri'76, Portekiz'in Benfica ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçmişti.

İki ekip, bu maçın rövanşını 18 Şubat'ta İtalya'da oynayacak. Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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