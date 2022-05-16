Galatasaray'da Torrent geri adım atmıyor!

Torrent'in cevabı beklenecek

Devre arası transfer döneminde Burak Elmas'ın, Fatih Terim'in yerine getirdiği Domenec Torrent, geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi oldu.İspanyol teknik adam, çıktığı 18 maçta 1.22 puan ortalaması tutturarak, taraftarında büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ne veda edişi, ligde her geçen gün gösterilen kötü performans Torrent'in de sonunu hazırladı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 59 yaşındaki çalıştırıcı ile yolları ayırmak istese de ortada büyük bir problem var. Torrent'in, 1.75 milyon Euro'luk tazminatı Elmas'ın, elini kolunu bağlıyor. Başkan Elmas da bu konuda bir süredir çözüm arıyor.İkili, bir türlü ortak yol bulamazken, yeni gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre Elmas ve Torrent, bugün oynanacak Adana Demirspor maçından sonra yeniden masaya oturacak. Elmas, son teklifinde ise söz konusu ücretin yarısını yani 875bin Euro'yu ödemeyi önerecek. Elmas, bu ücreti de taksitlere bölerek vermeyi planlıyor. Fakat Torrent'in, nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.