Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

Galatasaray Kulübü, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi
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10 Ocak 2022 16:49
Galatasaray Kulübü, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan Kovid-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.

 

 


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