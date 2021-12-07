Galatasaray'da Mbaye Diagne 11'e dönüyor

Galatasaray'da ligde Altay karşısında Muhammed - Halil ikilisini deneyen, ancak sonuçtan memnun kalmayan Fatih hoca, Lazio deplasmanında ileri uçta Diagne'yi oynatmayı planlıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mbaye Diagne 11'e dönüyor
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07 Aralık 2021 11:04
Galatasaray'daki golcü belirsizliği her hafta katlanarak devam ediyor.

Son olarak Altay karşısında gol krizini çözebilmek için çift forvet deneyen Sarı-Kırmızılılar, ortaya çıkan sonuçtan yine memnun kalmadı. Muhammed ileHalil ikilisinden beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, Lazio karşılaşması için farklı bir plan yapıyor.

Tecrübeli hocanın bu kez ileri uçta Diagne'ye şans tanıyacağı öğrenildi. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Senegalli forvetin, Ocak ayında başlayacak Afrika Kupası'na gidebilmek için kendisini yeniden göstermek istediği ve Terim'den şans beklediği öğrenildi.

Cicaldau götürülmeyecek

Kadrodaki bir diğer değişiklik de orta sahada gerçekleşecek. İtalya'da çift forvet yerine orta alanı kalabalık tutmak isteyen Fatih hoca, forvet arkasında Morutan ile Feghouli'yi değişmeli olarak kullanmayı düşünüyor. Kerem'in sol çizgideki yeri hazır. Merkezde de yine Berkan ve Taylan ikilisinin görev yapması bekleniyor. Cicaldau ise rahatsızlığı sebebiyle bir süre daha takımdaki yerini alamayacak. Savunma hattında herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade ediliyor.




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