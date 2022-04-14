Galatasaray'da Marcao ve Nelsson'a rağmen çelişki

Galatasaray, Marcao ve Nelsson gibi yüksek bonservis bedeli beklediği kaliteli stoperlere sahip olmasına karşın, yenilen goller kafa karıştırıyor. Cim-Bom, 3 gol daha yerse, tarihinin en fazla gol yediği sezonu yaşayacak. Bir tarafta iyi stoperlere sahip olup, diğer tarafta da kalesinde 47 gol görerek eksi 5 averaja sahip olan sarı-kırmızılılardaki bu çelişkili tablo aslında sorunun kaynağı konusunda ipucu da veriyor.



Yardımcı olmayınca...



Cim-Bom'da özellikle orta sahada yaşanan zafiyet ve beklerin de yine bu noktada istenen verimi sağlayamaması, bu durumun ana sebebi olarak gösteriliyor. Ayrıca kalede görev yapan Muslera, Pena ile birlikte, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk gibi kaleciler de isimler istenen performansı sergileyemedi. Böyle olunca Cim-Bom, Marcao ve Nelsson gibi potansiyeli yüksek iki stopere sahip olmasına karşın rakiplerin gollerine dur denemedi.





İLGİLİ VİDEO